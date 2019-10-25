تقديم موعد معسكر المنتخب الأولمبي .. وغريب يستقر علي التشكيل النهائي

استقر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على ملامح القائمة النهائية التى سيتم تسليمها إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، لتمثيل الفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة بدورها إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة الفراعنة النهائية 21 لاعبًا سيعتمد عليهم شوقى غريب ورفاقه لتحقيق حلم المنتخب الأولمبى بتضميد جراح 2019، بعد خروج المنتخب الأول من أمم أفريقيا للكبار، بحصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن ثم التأهل إلى الأوليمبياد وإسعاد جماهير الكرة المصرية بالتأهل إلى أوليمبياد طوكيو بعد غياب منذ آخر مشاركة فى دورة لندن 2014.

ويستعد المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لخوض المعسكر الختامى قبل المشاركة فى أمم أفريقيا، والذى ينطلق خلال 48 ساعة، على ملعب استاد القاهرة الذى يستضيف منافسات المجموعة الأولى من التصفيات.

ولا شك أن بدء معسكر المنتخب الأوليمبى فى موعد مبكر عما كان محددًا فى السابق يوم 28 أكتوبر

يحمل فى طياته فائدة كبيرة للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب، والذى سيكون أمامه بذلك مزيد من الوقت لترتيب أوراقه قبل بدء نهائيات أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، والتى تقام منافساتها على ملعب ستاد السلام.

وأبدى شوقى غريب ارتياحًا كبيرًا أمام قرار اتحاد الكرة الأخير بوقف منافسات الدورى الممتاز لإتاحة أكبر فرصة أمام الأولمبى للاستعداد للبطولة الأفريقية.

وأضاف أنه بناء على الموعد الجديد للمعسكر أصبحت الظروف مواتية بشكل أكبر للعب مباراة ودية أخرى لتصحيح السلبيات التى ظهرت على أداء لاعبيه فى معسكرهم الأخير والذى واجهوا خلاله منتخب جنوب أفريقيا فى مباراتين وديتين.

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وأشار «غريب» إلى أن إيقاف مباريات الدورى له عدة مزايا أهمها تفادى تعرض أى من لاعبى المنتخب للإصابة

خلال ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة للبطولة، وكذلك مباريات الجولة السادسة والتى كان يفترض إقامتها قبل انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى.

ومن المنتظر أن يختار شوقى 30 لاعبًا يمثلون القوام الرئيسى للمنتخب فى معسكر التصفيات، على أن يتم تقليصهم نهائيًا إلى 21 لاعبًا يتم إرسالهم إلى الاتحاد الأفريقى فى موعد أقصاه 29 أكتوبر الجارى.

وعلمت الوفد أن «غريب» استقر بشكل كبير على القائمة النهائية لكن هناك بعض الأمور التى يحتاج إلى الاطلاع عليها من ضمنها اللاعبون وحالتهم الفنية والبدنية بعد توقف مسابقة الدورى.

ومن المنتظر أن يجرى الجهاز الإدارى معاينة لملعب استاد القاهرة الرئيسى والملعب الفرعى الذى يستضيف تدريبات ومباريات المنتخب لمعرفة حالته، بعدما اختفى عن الأنظار منذ انتهاء بطولة الأمم الأفريقية، ولمعرفة وضعه خاصة بعد أن تأثر بشدة من الأمطار التى هطلت على مصر خلال الأيام الماضية.

فى سياق متصل، قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول عدم ضم لاعبى المنتخب الأولمبى، خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وجاء قرار «البدرى» لمنح لاعبى الأوليمبى أكبر قدر من التركيز للمشاركة فى البطولة وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يكون للمنتخب الأولمبى الأولوية فى البطولة بالاحتفاظ بجميع لاعبيه نظرًا لأهمية التصفيات.