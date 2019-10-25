دكرنس مفاجأة مجموعة بحرى فى القسم الثانى

فرضت الإثارة نفسها على مجموعة بحرى بالقسم الثانى فى مستهل مباريات الجولة الأولى ففى مفاجأة من العيار الثقيل حقق فريق دكرنس الوافد الجديد لدورى القسم الثانى بقيادة أيمن الجمل فوزاً غالياً على مضيفه الأوليمبى بقيادة أحمد الكأس ليرتقى أبناء الدقهلية قمة المجموعة فى ظل إنتهاء باقى المباريات بالتعادل. الكأس ليرتقى أبناء الدقهلية قمة المجموعة فى ظل إنتهاء باقى المباريات بالتعادل. وعاد الرجاء بقيادة هانى العقبى من الإسكندرية بنقطة ثمينة بعد تعادله مع أبوقير للأسمدة الذى يقوده فنياً علاء نوح بهدف لكل فريق وبنفس النتيجة انتهت مباراة بلدية المحلة بقيادة كرم جابر مع ضيفه دمنهور بقيادة أحمد سارى فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل السلبى وهى الحمام بقيادة أحمد فكرى الصغير مع المنصورة بقيادة رضا العيسوى ومالية كفر الزيات مع غزل المحلة وبيلا مع فاركو. فنياً علاء نوح بهدف لكل فريق وبنفس النتيجة انتهت مباراة بلدية المحلة بقيادة كرم جابر مع ضيفه دمنهور بقيادة أحمد سارى فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل السلبى وهى الحمام بقيادة أحمد فكرى الصغير مع المنصورة بقيادة رضا العيسوى ومالية كفر الزيات مع غزل المحلة وبيلا مع فاركو.

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