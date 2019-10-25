أسوان يحسم مصير المعسكر والوديات خلال ساعات

يعقد مجدى عبدالعاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، جلسة مع إدارة النادى خلال الساعات القادمة، لحسم برنامج إعداد الفريق خلال فترة التوقف ومكان المعسكر والمباريات الودية التى سيخوضها الفريق.

وأكد عبدالعاطى رضاه عن أداء اللاعبين فى مباراة انبى بالجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز والتى

حقق فيها الفريق الفوز الأول، موضحًا أنه يحتاج للدعم الجماهيرى والمادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعبين لديهم إصرار على بقاء الفريق فى الدوري.

وأوضح عبدالعاطى أن الفوز مهم للغاية فى تلك المرحلة، لأنه منح الفريق دفعة معنوية

كبيرة قبل فترة التوقف، خصوصًا أنه يسعى لحصد أكبر عدد من النقاط فى الدور الأول.

ومن ناحية أخرى، أبدى مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على الفريق سعادته بالفوز على إنبى والحصول الثلاث نقاط، لتصحيح مسار الفريق قبل توقف مسابقة الدورى.

ورفع أسوان رصيده إلى ٤ نقاط محتلًا المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري، من فوز وتعادل و3 وهزيمتين.