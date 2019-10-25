رياضة | طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يكشف تفاصيل جديدة حول إصابة محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الدكتور محمد أسامة عن حجم إصابة حارس الفريق محمد عواد والتى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بطل السنغال جينيراسيون فوت.

وخلال تصريحات عقب المباراة قال طبيب الزمالك: " تعرض محمد عواد لتمزق فى عضلات الرقبة بعد تعرضه للإصابة فى رأسه وفضلنا استبداله لأنه لم يكن فى وعيه الكامل".

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وتابع محمد أسامة : "يعاني حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك من جرح فى شفته من الداخل والخارج والجرح كان كبيرا وأجرينا غرزتين من الداخل ".

يذكر أن حقق نادي الزمالك الفوز على نادي جينيراسيون فوت السنغالي بهدف وحيد مقابل لاشئ أحرزه اللاعب مصطفى محمد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ووقع في المجموعة الأولى والتي تضم كلام من : أول أغسطس الانجولي ، وزيسكو يونايتد الزامبي ، ومازيمبي الكونغولي.