رياضة | مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن فريقه هو من يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك رغم احتلاله المركز الثاني فعلياً خلف بيراميدز المتصدر.

ويمتلك الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات، وذلك يضعه في المركز الثاني خلف بيراميدز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط من 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة.

وخلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك" قال منصور :"الزمالك أول الدوري في الوقت الحالي لأن بيراميدز لعب مباراة واحدة أكثر من فريقنا".

Advertisements

وتابع رئيس الزمالك :"سنلاقي فريق إنبي الذي يدرربه حلمي طولان في المباراة القادمة وسنهزمة بستة أو سبعة أهداف وستكون نهايته".

وومن المقرر انه كان الزمالك سيلاقي فريق إنبي يوم 27 أكتوبر القادم ، ولكن صدر قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل الدوري بالكامل بسبب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

واختتم مرتضى منصور حديثه: "نادي الزمالك حقق المطلوب بالتأهل إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في الوقت الحالي ، ونحن لا نشارك في دوري أبطال الأداء، ما يهمنا هو التأهل فقط ".