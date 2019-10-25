رياضة | مشكلة كبيرة لـ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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غادر برشلونة ملعب سينابو في سلافيا براغ بطعم حلو ومر ، بعد أن فاز في المباراة التي احتل المركز الأول في المجموعة السادسة ، لكنه أنهى اللعبة بنظرة قاتمة على وجوه اللاعبين ، ثم شرعوا في تجاهل الصحفيين في المنطقة المختلطة.

تم التغلب على فريق إرنستو فالفيردي من قبل سلافيا في بعض الأحيان في اشتباك يوم الأربعاء ، غير قادر على إنهاء المباراة كمسابقة والتي أدت إلى اضطر مارك أندريه تير ستيجن مرة أخرى في أفضل حالاته.

ووفقاً لصحيفة "الماركا" الإسبانية أن تمثل البيانات المشاكل التي تواجه برشلونة في أوروبا لأن ما حدث في جمهورية التشيك هو استمرار لما كان واضحًا ضد بوروسيا دورتموند وإنتر.

وتابعت: لا يعمل نظام برشلونة الدفاعي يظهر الدليل على ذلك مع كمية الطلقات التي واجهها تير ستيجن ، حيث كانت أعلى رقم في ولاية فالفيردي: 34 مقارنةً بالـ 21 التي حاول الكتالونيون استخدامها.

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وأضافت :ويعتبر أن هذا ليس بسبب ضعف الأداء ؛ إنه اتجاه حققته الألعاب الثلاث في المقدمة. لعب دورتموند وسلافيا أفضل بكثير من برشلونة ، وحتى في الداخل مع إنتر ، بدا النيرازوري وكأنهما كانا على مستوى مختلف عن بلاوجرانا في الشوط الأول.

وأكدت: لا يمكن الإحصاء الآخر الذي ملاحظته هو المسافة التي يديرها اللاعبون في جميع المباريات الثلاث ، وضع المنافسون في تحول أكبر من برشلونة ، حيث تراكمت مسافة 26 كيلومترًا في المباريات الثلاث التي لعبوها.

وأردفت: يزداد الاتجاه سوءًا أيضًا ركض دورتموند ثلاثة كيلومترات أخرى ؛ كان الفرق في المسافة مع إنتر ثمانية كيلومترات لصالح الإيطاليين ، و سلافيا غطت 15 كيلومترا لا يصدق أكثر من برشلونة.

وأشارت إلى أن عدد مرات الركض ، قل التنقل في الهجوم ، مما يعكس المشكلة التي واجهها لاعبو خط وسط برشلونة في العثور على المهاجمين في مواقع الهجوم الجيدة.

واختتمت: في لحظات عديدة خلال مباريات الكاتالونية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، تبدو ثابتة ،إنهم يسمحون لخصومهم بالحصول على فرص متعددة للتسجيل ، لكن بالنسبة إلى تير ستيغن في الهدف ، فمن المؤكد أنهم سيصارعون في مجموعتهم.