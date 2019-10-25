شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل النقاز وإمام خلال يناير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك، رحيل الثنائى التونسى حمدى النقاز وحازم إمام ظهيرى الفريق الأبيض، بأى صورة فى شهر يناير القادم، خاصة لاعتماد الفريق على الثنائى سواء محليا أو إفريقيا.

جاء ذلك بعد الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن تلقى اللاعب التونسى عروض خارجية وهو ما علق عليه مصدر مسئول بالزمالك إنه فى حالة وصول عرض رسمى لأى لاعب يتم مناقشته ولكن الموقف واضح تماما خلال الفترة الحالية فى تلك المسألة داخل مجلس الإدارة بإنه لا توجد نية للتفريط فى خدمات أى لاعب خاصة المقيدين فى القائمة الأفريقية .

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وفيما يخص حازم إمام ظهير الفريق الأبيض كشف مصدر مقرب من اللاعب موقفه من الرحيل عن قلعة ميت عقبة حيث أوضح إن اللاعب أكد إنه تحت أمر إدارة النادى سواء باستمراره وتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى أو اتخاذ قرارا برحيله.

وأوضح إن اللاعب لن يطلب الرحيل عن النادى خاصة إنه يعتبره بيته ودلل على ذلك التزامه التام بوجهة النظر الفنية للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بالاعتماد على النقاز مع إشراكه فقط فى الفترة الأخيرة لعدد من الدقائق دون اعتراضه على شىء لوضعه مصلحة الفريق فى المقام الأول وهو ما جعل مسئولى الزمالك يرفضون فكرة التفريط فى اللاعب خاصة إن الموسم مازال طويلا وسيحتاج الفريق لجهود جميع لاعبيه.