شكرا لقرائتكم شوقي غريب يفتح تدريب المنتخب الأوليمبي للإعلام الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الذى يقام الأحد المقبل، على أحد الملاعب الفرعية باستاد القاهرة.

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكرا مفتوحا بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

اختار شوقى غريب 27 لاعبا للمعسكر، سيتم تصفيتهم إلى 21 لاعبا قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يوم 29 أكتوبر الجارى، وهم فى حراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير، والدفاع : أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي، وخط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و محمد محمود و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

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تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.

وسيتم رفع محمد محمود لاعب وسط الأهلى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى إثناء مشاركته فى تدريبات فريقه الأحمر وأجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبى لقدمه اليسرى وهي المرة الثانية حيث شارك اللاعب فى تدريبات فريقه منذ اسبوعين بعد عودته من اصابة الصليبي ايضا فى قدمه اليمنى كان قد تعرض لها في يناير الماضى .

واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم برنامج الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 إلى 27 أكتوبر الجارى، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، فى حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوفمبر وتستمر حتي 22 نوفمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الأفريقية.