شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى اجراءات سفر محمد محمود اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُنهى مسئولو النادي الأهلي في هذه الأثناء إجراءات سفر محمد محمود لاعب وسط الفريق ،والذي أصيب مُجدداً بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يحتاج جراحة عاجلة وخوض فترة تأهيل لا تقل عن 7 أشهر قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

وقام مسئولو الأهلي فور علمهم بتشخيص إصابة اللاعب بإرسال نتيجة الأشعة لأحد الأطباء الألمان للتأكد من صحة التشخيص، وتحديد موعد عودة اللاعب بشكل دقيق، وغادر محمد محمود مران الأهلي أول أمس الأربعاء، أثر شعوره بآلام في الركبة، رفقة طبيب الفريق الأحمر خالد محمود، وتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة والتي أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي منذ 8 أشهر، بسبب إجرائه جراحة الرباط الصليبى، حيث تعرض للإصابة فى مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.