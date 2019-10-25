شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى اجراءات سفر محمد محمود اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام مسئولو الأهلي فور علمهم بتشخيص إصابة اللاعب بإرسال نتيجة الأشعة لأحد الأطباء الألمان للتأكد من صحة التشخيص، وتحديد موعد عودة اللاعب بشكل دقيق، وغادر محمد محمود مران الأهلي أول أمس الأربعاء، أثر شعوره بآلام في الركبة، رفقة طبيب الفريق الأحمر خالد محمود، وتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة والتي أكدت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
ولم يشارك محمد محمود مع الأهلي منذ 8 أشهر، بسبب إجرائه جراحة الرباط الصليبى، حيث تعرض للإصابة فى مباراة سموحة بالدوري الممتاز الموسم الماضي.
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