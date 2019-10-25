مرتضى منصور: الفريق السنغالي جايب معاه سحر وإصابة النقاز ومصطفى وعواد مش طبيعية

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أعمال السحر التي استخدمها فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدف نظيف، وتأهل لدور المجموعات أمس قائلا: "حتى المخرج ساب المباراة وجاب أعمال السحر، أنا ذات نفسي ركزت في السحر ونسيت المباراة".

وأضاف: "خضنا المباراة في ظروف صعبة، عواد اتصاب، النقاز اتصاب، ومصطفى محمد اتصاب، وطالعين من ماتش المقاولون العرب، إحنا أول الدوري في كل الألعاب، كل المنتقدين ليس لهم قيمة، جمهور الزمالك المحترم هو فقط من حضر اللقاء وساند الفريق في الملعب، وكان من ضمنهم الأولتراس في التالتة يمين".

وهاجم منصور النادي الأهلي، وأكد أن هناك أندية تجامل الأهلى: "عندنا 3 أندية (دلاديل)، في كل مشكلة للأهلي تقولوا آمين"، على حد تعبيره.

وأنهى حديثه قائلًا: "مبروك للجهاز بالكامل واللاعبين ومجلس الإدارة، وأمير مرتضى، وأشكر الأمن الوطني الذي ظهر بشكل محترم وراقي، وإن شاء الله المباريات المقبلة ستقام في استاد القاهرة".