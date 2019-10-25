شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوفر "قناع" مؤقت لمروان محسن لحين وصول المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي أن "القناع الطبي" الذي يرتديه مروان محسن مهاجم الفريق حالياً هو محلي الصنع، تم توفيره له بسبب تأخر وصول القناع المستورد من أسبانيا والذي يتم صناعته له في الوقت الحالي.

وتعرض مروان محسن لكسر فى عظمة الوجه مؤخراً وبالتحديد خلال مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام، في الوقت الذي أكد الجهاز الطبي أن المهاجم الدولى ما زال غير جاهز تماماً فى ظل عدم التئام الكسر بشكل كامل، وهو شرط الجهاز الطبى لعودته للتدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

ويحتاج مروان محسن فترة من أسبوع إلى 10 أيام لالتئام كسر الوجه بشكل كامل، وذلك بعد مرور 4 أسابيع على تاريخ الإصابة.

يأتى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى فى مصلحة مروان محسن الذى سيكون جاهزا مع استئناف مباربات الدورى الممتاز، حيث يخوض الأهلى أول لقاء له يوم 25 نوفمبر المقبل، وهو ما يعنى أن مهاجم الأحمر سيكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات من حيث التئام الكسر فى الأنف.