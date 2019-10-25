شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع ونخلة وبرج.. علامات مميزة فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عالم الساحرة المستديرة العديد من ملاعب الكرة المعروفة لدى قطاعات الجماهير والتي اكتسبت شهرتها من الأندية الكبيرة التي تخوض مبارياتها عليها، فالسنتياجو برنابيو هو ملعب ريال مدريد، والكامب نو ملعب برشلونة، والآنفيلد معقل ليفربول وأصدقاء النجم المصري محمد صلاح، وعلى أرض الفراعنة اكتسبت الملاعب المصرية شهرتها بعلامات مميزة وثابتة ليس للفريق التي تلعب عليها وحسب بل هناك علامات ولدت مع هذه الملاعب.

مصانع استاد غزل المحلة

ستاد غزل المحلة هو ستاد متعدد الاستخدامات يقع في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، ويتسع الستاد لحوالى 29,000 ألف متفرج، وعليه تقام مباريات نادي الغزل، واشتهر ملعب المحلة بمصانع الغزل والنسيج التي تظهر مع الملعب خلال المباريات، وهو الأمر المثير للتعجب بوجود مصانع في هذا الحيز الرياضي.



ملعب غزل المحلة

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برج الجزيرة في ملعب التتش

ملعب مختار التتش هو ملعب النادي الأهلي، يقع في قلب القاهرة وهو ويستخدم في خوض مباريات ودية وتمرينات الفريق، حيث كان قديمًا يستضيف المباريات الرسمية الخاصة ثم تم نقلها إلى ستاد القاهرة الدولي بسبب السعة المحدودة للملعب، وتم بناء الملعب وتسميته باسم لاعب الأهلي السابق الشهير مختار التتش، وبجوار الملعب الشهير يقف برج القاهرة شامخاً كعلامة مميزة في ملعب الأهلي.



التتش

نخلة الجبل الأخضر

يعتبر نادي المقاولون العرب من أشهر الأندية المصرية والذي تم تأسيسه في عام 1973، وتأسس ملعب الجبل الأخضر ليكون الملعب الرسمي لذئاب الجبل بسعة جماهيرية تصل إلى 60 ألف متفرج، وفي ملعب الجبل الأخضر تبقى نخلة ذئاب الجبل علامة مميزة وشهيرة لاستاد المقاولون تظهر في المباريات التي تقام على هذا الملعب.