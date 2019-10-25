رياضة | نجم أرسنال: روحنا المعنوية ارتفعت مجدداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال: روحنا المعنوية ارتفعت مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين نجم نادي أرسنال الإنجليزي، إن المدفعجية كانوا في أمس الحاجة إلى الفوز أمام نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي أمس.

وحسم الأرسنال مواجهة فيتوريا جيماريش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وصرح بيليرين عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب انتهاء المواجهة، أن اللقاء كان صعبا للغاية وكان من المهم تحقيق الفوز، خاصة بعد الهزيمة أمام شيفيلد في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي.

وواصل اللاعب الإسباني: "روحنا المعنوية ارتفعت بشكل كبير بعدما نجحنا في قلب النتيجة على نادي فيتوريان قدمنا مباراة رائعة، وكنا نعلم أن الخصم عنيد ولن تكون مباراة سهلة".

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وأكمل حديثه، أن فريق جيماريش قدم مباراة مميزة ولم يترك أي مساحات لهم، ولكن في النهاية نجح الفريق في خطف الثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة.

وتطرق للحديث عن تألق وتسجيل زميله في الفريق نيكولاس بيبي لهدفين، قائلاً إن تسجيله اليوم كان مهما جدا للاعب، خاصة أنه يريد إثبات نفسه منذ بداية مجيئه للفريق، مؤكدا أنه لاعب رائع ويساعد الفريق كثيرا بقدراته.

وأنهي لاعب المدفعجية حديثه: "نحن دائما نلعب كفريق واحد في أرسنال، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى المهارة الفردية أمام المرمى، وبيبي ساهم كثيرا بمهاراته في أن نخطف فوزا مهما في الدوري الأوروبي".

وكان قد تمكن نادي أرسنال من قلب الطاولة على نادي جيماريش في مباراة انتهت بفوز المدافع بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد تألق نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من ركلتين حرتين.