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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. فوزى البنزرتى مدربا لمنتخب ليبيا 6 أشهر قابلة للتجديد
الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365
أعلن الاتحاد الليبى لكرة القدم، مساء الخميس عن تعاقده مع المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتى، لتولى قيادة المنتخب الليبى، خلال الـ6 أشهر المقبلة، قابلة للتجديد.
ويقود البنزرتى، المنتخب الليبى خلال تصفيات أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون بجانب تصفيات مونديال 2022.
ويلعب المنتخب الليبى، فى تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، بجانب منتخبات تونس، تنزانيا وغينيا الإستوائية، إذ ستكون مباراة البنزرتى الأولى مع المنتخب الليبى ضد منتخب تونس الشهر المقبل.
وكانت أخر محطات فوزى البنزرتى التدريبية، مع فريق النجم الساحلى، قبل أن يرحل على العملاق التونسي، بسبب سوء النتائج.
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