شكرا لقرائتكم فايلر يضع خطة اعداد الأهلي في فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسود حالة من الحزن لدى الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال العام الحالى، خاصة أنه لم يشارك فى أى مباراة عقب عودته من إصابة الصليبى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى.
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