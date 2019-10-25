شكرا لقرائتكم شوقي غريب يحدد معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب معسكرا مفتوحا بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للمعسكر، سيتم تصفيتهم إلى 21 لاعبا قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يوم 29 أكتوبر الجارى، وهم فى حراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير، والدفاع : أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي، وخط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي، وخط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و محمد محمود و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسى.

وسيتم رفع محمد محمود لاعب وسط الأهلى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى إثناء مشاركته فى تدريبات فريقه الأحمر وأجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبى لقدمه اليسرى وهي المرة الثانية حيث شارك اللاعب فى تدريبات فريقه منذ اسبوعين بعد عودته من اصابة الصليبي ايضا فى قدمه اليمنى كان قد تعرض لها في يناير الماضى .