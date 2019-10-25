شوقي غريب يحدد معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبي...

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وسيتم رفع محمد محمود لاعب وسط الأهلى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى إثناء مشاركته فى تدريبات فريقه الأحمر وأجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبى لقدمه اليسرى وهي المرة الثانية حيث شارك اللاعب فى تدريبات فريقه منذ اسبوعين بعد عودته من اصابة الصليبي ايضا فى قدمه اليمنى كان قد تعرض لها في يناير الماضى .
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