الموجز
تأهل نادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف، بعد الأزمات التي ارتبطت بتلك المباراة خلال الفترة الماضية.
وعلق محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الحمدالله "، وتعرض محمد عواد للإصابة فى الرأس بعد تدخل عنيف مع محمود علاء فى كرة مشتركة مع مهاجم الفريق السنغالي فى الدقيقة 70 من زمن اللقاء.
تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.
خرج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلا له، خلال مباراة الفارس الأبيض مع جيراسيون السنغالي فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد عواد عقب تأهل الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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