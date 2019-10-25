شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامج الأهلي خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج الفريق الاستعدادي خلال فترة التوقف، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق لعدده أيام في ملعب التتش بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها الفريق اليوم الجمعة وغداً السبت ، قبل السفر لخوض معسكر خارجي الأقرب له أن يكون في الإمارات ويمتد لمدة أسبوع، ثم يعود الفريق ويحصل اللاعبين على أجازه جديدة لمدة 48 ساعة، ثم يخوض الفريق فترة إعداد ثانية تمتد لمدة أسبوعين قبل استئناف بطولة الدوري العام من جديد.

وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلى لمدة شهر من الآن.

وتسود حالة من الحزن لدى الجهاز الفنى ولاعبى الفريق بعد إصابة محمد محمود لاعب وسط الفريق بالرباط الصليبى للمرة الثانية خلال العام الحالى، خاصة أنه لم يشارك فى أى مباراة عقب عودته من إصابة الصليبى الأولى التى تعرض لها فى يناير الماضى.