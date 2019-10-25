شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام صاحب الأرض فى ختام دورة رومانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة، المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد مواليد 2002 مع نظيره الرومانى فى ختام دورة رومانيا الودية التى يشارك فيها منتخب مصر و ينظمها الاتحاد الرومانى .

تلقى منتخب مصر خسارة أمس الخميس من صربيا بنتيجة 34 /27 فى الفترة الصباحية بثان أيام الدورة قبل أن يلتقى تركيا فى الفترة المسائية .

كما تلقى منتخب مصر خسارة من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 37/32 فى إطار أولى مواجهاته بدورة رومانيا الودية الدولية .

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يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.

يشارك فى هذه البطولة منتخبات كلا من مصر و رومانيا و صربيا و مونتينيجرو و تركيا.

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية أمام منتخبات أوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.