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ناشئو اليد أمام صاحب الأرض فى ختام دورة رومانيا الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الجمعة، المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد مواليد 2002  مع نظيره الرومانى فى ختام دورة رومانيا الودية التى يشارك فيها منتخب مصر و ينظمها الاتحاد الرومانى .

 

تلقى منتخب مصر خسارة أمس الخميس من صربيا بنتيجة  34 /27  فى الفترة الصباحية بثان أيام الدورة قبل أن يلتقى تركيا فى الفترة المسائية .

 

كما تلقى منتخب مصر خسارة من  نظيره مونتنيجرو بنتيجة 37/32 فى إطار أولى مواجهاته بدورة رومانيا الودية الدولية .

 

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يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.

 

يشارك فى هذه البطولة  منتخبات كلا من مصر و رومانيا و صربيا و مونتينيجرو و تركيا.

 

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب  لتجربة  أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية أمام منتخبات أوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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