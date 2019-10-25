رياضة | بشري سارة للأهلي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة للأهلي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور خالد محمود، أن محمود متولي لاعب الفريق، بات قريبا من العودة في غضون أسبوع من الآن، بعدما اقتراب من إنهاء برنامجه العلاجي.

ويخوض متولي، برنامجا تأهيليا في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز مدرب الأحمال، من أجل عودته بشكل أقوى للتدريبات.

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وتعرض متولي، للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك، والتي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، ببطولة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض معسكر مغلق نهاية الشهر الجاري، لمدة أسبوع يتخلله مياراتين وديتين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن توقف مسابقة بطولة الدوري العام، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "غانا ومالي والكاميرون"، حيث يتأهل أصحاب الثلاث مراكز الأولى بالبطولة لأوليمبياد طوكيو 2020.