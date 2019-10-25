رياضة | البدري يكشف حقيقة رفضه ضم متعب للجهاز الفني للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يكشف حقيقة رفضه ضم متعب للجهاز الفني للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، علي رأيه في ترشيح عماد متعب لاعب الأهلي السابق لمنصب مدير منتخب مصر.

وكشف البدري في حواره مع لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لا يجد ما يمنع عمله مع عماد متعب، مؤكدًا أنه كان مرحبًا للغاية بترشيحه مع محمد بركات من إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع البدري أن اختيار مدير الكرة في أي جهاز فني يكون مسئولية مجلس الإدارة وليس المدير الفني، مشيرًا إلى أنه لم يكن المسئول عن اختيار محمد بركات لمنصبه الجديد.

وواصل المدير الفني للفراعنة أن ما ردده عماد متعب عن تسببه في اعتزاله لعب كرة القدم غير صحيح، لأنه رحل عن تدريب الأهلي وبالرغم من ذلك لم يستمر متعب في الملاعب، مؤكدًا أن الأمر يرجع إلى اللاعب الذي لم يكن يرغب في مواصلة اللعب.