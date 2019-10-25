رياضة | شارة قيادة المنتخب.. البدري يحسم جدل قائد الفراعنة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارة قيادة المنتخب.. البدري يحسم جدل قائد الفراعنة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن شارة قيادة المنتخب الوطني ليس لها علاقة بـ أقدمية اللاعب ولا ترتبط بتاريخه.

وأضاف خلال لقائه خلال برنامج "القاهرة الآن" على فضائية قناة الحدث قائلا: "أنه حتي الآن لم يتم تحديد قيادة المنتخب الوطني"، معقبا: "كابتن الفرقة وأشارت القيادة لا تمنح لأي شخص".

وتابع:" أن كابتن الفريق في جميع المنتخبات العالمية، ليس شرط أن تكون بالأقدمية أو بالعالمية، ولكن تكون بثوابت محددة وأولويات يحددها الجهاز الفني، من نواحي الفنية والنواحية النفسية، للاعبين وهو أمر لا يتم حسمه بسهولة.

وأوضح: أنه سيخوض حوارا مع كافة اللاعبين القدمى داخل المنتخب الوطني من أجل اتخاذ القرار النهائي بمعاونة الجهاز المعاون من أجل اختيار الأنسب لقيادة المنتخب المنتخب الوطني.

وأكمل :" قائد المنتخب الوطني يجب أن يكون محبوبا بين زملائه ويستطيع احتواء الأمور ولديه احترام بين كافة اللاعبين".

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