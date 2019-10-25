رياضة | الزمالك يفك عقدة تاريخية طاردته في البطولة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفك عقدة تاريخية طاردته في البطولة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم الفريق الأول بنادي الزمالك، في فك عقدته التاريخية في البطولة الأفريقية، بعدما تغلب على ضيفه جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، على استاد "السلام"، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 - 2020، ليحجز البطاقة الأخيرة المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة.

عقدة الزمالك التاريخية في البطولة الأفريقية

عانى الفارس الأبيض طويلاً على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة الأفريقية من مرارة الخروج من دور الـ32، تاريخيًا، عندما يتعرض للخسارة في مباراة الذهاب، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج الزمالك في مباراة الإياب بعد الخسارة في ذهاب دور الـ32 في التقرير التالي:

الفارس الأبيض ضد الهلال السوداني عام 2007

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سقط الفارس الأبيض في فخ الخسارة من نظيره الهلال السوداني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالسودان، في إطار مباراة الذهاب، قبل أن ينتهي لقاء الإياب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حيث سجل هدفي القلعة البيضاء الثنائي عمرو زكي، وجمال حمزة، ليودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2007 مبكرًا.

الزمالك ضد الإفريقي التونسي عام 2011

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-2، حيث سجل هدفي الفارس الأبيض كلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد جعفر، في المباراة الي أقيمت بينهما علىالأراض التوسية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2011، وعلى الرغم من فوز الفريق الأبيض على الإفريقي في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، أحرزهما محمود فتح الله، وحسين ياسر المحمدي، إلا أنها لم تكن كافية لتأهله إلى دور المجموعات ليودع البطولة مبكرًا.

فك العقدة الزمالكاوية في البطولة الأفريقية

وعلى الرغم من تعرض الفارس الأبيض إلى خسارة مفاجئة أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في مباراة ذهاب دور الـ32، التي جمعت بينهما يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الماضي في السنغال، وسجل هدف القلعة البيضاء الوحيد المهاجم الصاعد بقوة مصطفي محمد، إلا أنه نجح في فك عقدته هذا الموسم بعد التغلب على البطل السنغالي بهدف نظيف في مباراة الأمس.