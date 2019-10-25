رياضة | مدير الكرة بالزمالك يعلق على إصابة محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة بالزمالك يعلق على إصابة محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن حزنه الشديد لإصابة محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي.

وتعرض محمود لإصابة بالرباط الصليبي، خلال تدريبات القلعة الحمراء، أمس الأول، وذلك خلال قضائه لفترة تأهيل من نفس الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة.

وصرح أمير مرتضى، عبر فضائية قناة الحدث في فيديو تم بثه: "نتمنى الشفاء العاجل لمحمد محمود بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي".

وواصل نجل رئيس الزمالك حديثه: "محمد محمود لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة، وسيعود أفضل مما كان عليه".

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