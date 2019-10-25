شكرا لقرائتكم منطقة الجيزة تكرم وزير الرياضة والمحافظ بقرعة دوري مراكز الشباب " صور "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس أدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الجيزة برئاسة المندوة الحسيني على تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة على هامش فعاليات حفل مراسم قرعة دوري مراكز الشباب بالمحافظة في نسختها السابعة والذي اقيم بأحد الفنادق الكبرى بالمهندسين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد عبد الوكيل.

قبل أنطلاق فعاليات القرعة قدم مجلس ادارة فرع الجيزة الدروع التذكارية الى كل من الدكتور أشرف صبحى وزير والشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللذين اثنواعلى التنظيم المتميز لمراسم حفل القرعة الذى يؤكد مدى اهمية هذا الدوري في تنمية قدرات الشباب رياضيا من خلال ممارسة كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى فى مختلف دول العالم . Advertisements

حضر فعاليات القرعة مندوبي الـ24 فريق المشاركين بالدوري مجلس أدارة فرع برئاسة المندوة الحسيني والثنائي عادل عقل ومحمد رشاد عضوي المجلس وماهر عبد العزيز المدير التنفيذي ومساعدة عصام درويش واسامة الورداني رئيس لجنة مسابقات الفرع وخالد كمال رئيس لجنة البراعم.



أشرف علي اجراء مراسم القرعة فنيا واداريا لجنة برئاسة اسامة يوسف الي جانب كلا من صالح عبد الحميد مدير المسابقات ومحمد عبد المعطي سكرتير لجنة الحكام واسلام اسامة مسئول " IT" وهاني عبد العزيز مدير شئون اللاعبين بالفرع.





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