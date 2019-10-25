شكرا لقرائتكم الزمالك يتوجه إلى الإمارات في فترة توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو الزمالك من الاستقرار على وجهة الفريق خلال فترة توقف المباريات الرسمية التى تبدأ من اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى دورى أبطال إفريقيا.

ويفضل مسئولى الزمالك سفر الفريق إلى الإمارات خلال فترة التوقف من أجل إعداد الأبيض بأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة ومن المقرر أن يعلن الزمالك بشكل رسمى عن وجهة الفريق فى التوقف خلال الساعات المقبلة بعد المناقشات التى دارت بين الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة حيث يتم حاليا التنسيق مع مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور لاعتماد الوجهة النهائية للفريق الأبيض خلال التوقف للإعلان بشكل رسمى عن المكان المستضيف لمعسكر الأبيض الذى سيتم من خلاله إعداد اللاعبين غير الدوليين لاستئناف المنافسات خلال المرحلة المقبلة مع استعادة اللاعبين المصابين وتجهيزهم بأفضل صورة فنية وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ومحمد عبد الغنى مدافع الأبيض وكذلك محمد حسن لاعب الوسط.