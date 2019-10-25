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حازم إمام مرشح لمنصب المدير الرياضى لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات مع حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من أجل تولي منصب المدير الرياضي للنادى.

 

ويسعى مسئولى بيراميدز فى الوقت الحالى للتوصل لإتفاق مع حازم إمام من أجل توليه منصب المدير الرياضى للنادى، قبل الإعلان الرسمى عن توليه المهمة.

 

ويستعد فريق بيراميدز للسفر فى الثامنة صباح اليوم، إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

 

وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من :

 

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور .

 

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور. 

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق.

 

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.

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