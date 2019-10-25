شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العالم لرجال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام خلال الفترة بين 25 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بالفئة البلاتينية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أبطال الاسكواش المصريين وأبرزهم علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع.

وتقام الأدوار الأولى على ملاعب نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر على أن تقام باقي المنافسات في الأهرامات بدءا من الغد ،فيما تنقل قناة أون سبورت مباريات البطولة.

وجاءت منافسات اليوم الأول كالتالي:

مازن هشام x كريم علي فتحي

عمر عبد المجيد x لوكاس سيرم

محمد الشربيني x إيكار باجاريس

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مازن جمال x تسز فانج

كريم الحمامي x جريج لوبان

يوسف إبراهيم x أدريان والر

مصطفى عسل x آلان كلاين

مصطفى السيرتي x رفائيل كاندرا

يحيى النوساني x إيان يو.