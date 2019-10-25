شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر 7 ملايين بعد تجدد إصابة محمد محمود بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خبر صادم هز أرجاء القلعة الحمراء، بعدما أثبتت الأشعة تعرُض محمد محمود لاعب وسط الأهلى لاصابة بقطع جديد في الرباط الصليبى، عقب أيام قليلة من تعافيه من نفس الإصابة، إلا أن هذا القطع جاء فى القدم الثانية .

محمد محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير الماضي، شارك في 71 دقيقة فقط منذ تعاقده مع الأهلي 14 دقيقة في مباراة بيراميدز و57 دقيقة في مباراة سموحة التي أصيب بقطع الرباط الصليبي الأول بها.

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الأهلى تعاقد مع محمد محمود قادمًا من وادى دجلة مقابل 15 مليون جنيه لمدة 4 سنوات ونصف، وبعد أن شارك فى 71 دقيقة فقط مع المارد الأحمر، تعرض للإصابة يوم 8 يناير الماضى، ثم عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 14 أكتوبر الحالى، لتصبح مدة غيابه عن الأهلى 279 يوم، ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة رسمية، ثم تعرض للإصابة فى القدم الثانية خلال مشاركته فى التدريبات أمس الأربعاء 23 من الشهر الجارى.

ومن المتوقع أن يغيب محمد محمود من جديد عن الأهلى مدة لا تقل عن التى سبقتها، لتقترب حصيلة الغياب لـ"عامين" وفى حالة حساب تلك الفترة بمدة التعاقد ستمثل ما يقرب من 7 ملايين جنيه، نظرًا لكون الصفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 15 مليون جنيه فى 4 سنوات ونصف.