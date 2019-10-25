شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب x روان العربي.. منافسات الدور الثاني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وتقام اليوم 4 مباريات فقط من دور ال 32 على أن تستأنف باقي المباريات غدا السبت، وكان دور ال 64 قد شهد تفوقا مصريا ملحوظا بعد تأهل 11 لاعبة مصرية على رأسهم رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية وحامل اللقب عن النسخة الماضية، نور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة الخامسة.
وتمثل هذه البطولة صراعا خاصا في التصنيف العالمي بين الثلاثي نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر، حيث ترشح الثلاثي للاستحواذ على المركز الثاني في التصنيف في حالة التتويج باللقب.
وجاءت مباريات اليوم كالتالي:
سلمى هاني x ألكسندرا فولر
نور الطيب x روان العربي
رنيم الوليلي x أوليفيا بلاتشفورد
نوران جوهر x نيلي جليس.
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