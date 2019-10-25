شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب x روان العربي.. منافسات الدور الثاني ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الإسكواش، والتي تستضيفها مصر حتى الأول من نوفمبر المقبل، حيث تقام مباريات الأدوار التمهيدية على ملاعب نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر على أن تستأنف مباريات باقي الأدوار في سفح أهرامات الجيزة بدء من الغد، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وتقام اليوم 4 مباريات فقط من دور ال 32 على أن تستأنف باقي المباريات غدا السبت، وكان دور ال 64 قد شهد تفوقا مصريا ملحوظا بعد تأهل 11 لاعبة مصرية على رأسهم رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية وحامل اللقب عن النسخة الماضية، نور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة الخامسة.

وتمثل هذه البطولة صراعا خاصا في التصنيف العالمي بين الثلاثي نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر، حيث ترشح الثلاثي للاستحواذ على المركز الثاني في التصنيف في حالة التتويج باللقب.

Advertisements

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

سلمى هاني x ألكسندرا فولر

نور الطيب x روان العربي

رنيم الوليلي x أوليفيا بلاتشفورد

نوران جوهر x نيلي جليس.