شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز يتوجه لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه اليوم الجمعة فريق بيراميدز إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ، في ذهاب دور ال32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الاحد المقبل .

وتأجل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا إلى اليوم بدلا من أمس الخميس بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة.

وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه للمباراة، وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور.

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.