شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يتفق مع حازم إمام : أحمد فتحى الأحق بشارة قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن أحمد فتحى يستحق شارة قيادة منتخب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة وله تاريخ كبير وحقق أنجازات للكرة المصرية . وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " أنا متأكد لو عرضوا على صلاح شارة كابتن منتخب مصر هيقول لا فتحي هو الكابتن ، ليه البلبلة اللي بتحصل دي و فتحي تاريخ وحقق إنجازات كثيرة " . وأشار عماد متعب أنه لا بد من احترام الأقدمية وهذا الامر متواجد داخل منتخب مصر منذ سنوات. فيما علق حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق قائلا " إذا حاول أحد إقناعي بالتنازل عن الشارة سأرفض وأقول هذا حقي و لكن الخطوة الأفضل أن يكون القرار صادر مباشرة من المدير الفني بمجرد توليه المسؤولية ولا يأتي عن طريق الترضية أو محاولة إقناع لاعب بالتنازل عن الشارة ".

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