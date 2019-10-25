شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"ميتشو" : متلعبش فى التشكيل الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق رسالة الى الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك عقب تأهل الأبيض الى دورى المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والفوز على جينيراسيون بطل السنغال طالبه فيها بثبات التشكيل للفريق .

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " أنصح ميتشو بعدم اللعب كثيرًا في تشكيل الفريق، والسعي إلى تثبيت تشكيل مثلما كان الحال في مباريات كأس مصر وانتهت بتتويج الأبيض بالبطولة و يجب على المدرب الصربي استغلال توقف الدوري، لعودة الكرة الجماعية للفريق".

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.