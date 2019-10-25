أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على جينيراسيون السنغالي



دافع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن أداء لاعبي فريقه خلال مواجهة جينيراسيون أمس في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز على جينيراسيون بهدف دون رد

ليتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "مبروك للجميع التأهل، ومندهش من الانتقادات، هل سيفيد الأداء إذا تعادلنا 1-1، هدفنا كان التأهل، البطولة لم تكن للذي يقدم أداء أفضل التاريخ سيذكر النتيجة فقط".

اختتم: "الزمالك واجه ظروفا صعبة للغاية من مباراة المقاولون وإصابة عواد، كل ذلك الجميع تغلب على تلك الظروف وكل اللاعبين كانوا رجالا وحصدنا بطاقة التأهل".