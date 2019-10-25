أمير مرتضى منصور: ميتشو غير راض عن أداء الفريق

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض غير راض عن أداء الفريق الفترة الماضية.

قال أمير مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن ميتشو غير راض على اداء الفريق رغم الفوز على المقاولون وكذلك على جينيراسيون.

أضاف:"فترة التوقف فرصة لنا لتصحيح الأخطاء الفترة الحالية كنا نستهدف التأهل وتخطي عقبة جينيراسيون وهذا ما فعلناه". اختتم: "معسكر الزمالك في الأغلب سيكون في القاهرة نسعى لاستغلال تلك الفترة على أكمل وجه".