رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يحسم مصير إيسكو مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يحسم مصير إيسكو مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم وسط الفريق سزاء بالبقاء أو الرحيل خلال الفترة القادمة.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ريال مدريد سيسمح إلى إيسكو بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار الموقع إلى أن نادي ريال مدريد سيبدأ الفترة القادمة في السماع إلى العروض المقدمة إلى إيسكو سواء الإعارة أو البيع النهائي.

الأندية المهتمة بضم إيسكو

Advertisements

وذكر الموقع أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إيسكو في يناير أبرزها نادي مانشستر سيتي ويوفنتوس وأرسنال.

سبب رغبة ريال مدريد في بيع إيسكو

كما أكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في بيع إيسكو ليتمكن النادي من الانتفاع منه ماديا لضم كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام في الشتاء أو الصيف.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.