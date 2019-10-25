رياضة | نجم الأهلي يسافر إلى ألمانيا للعلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يسافر إلى ألمانيا للعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر الموافقة على سفر محمد محمود نجم وسط الفريق الأول بالنادي من أجل تلقي العلاج اللازم في ألمانيا.

وأفادت التقارير بأن الطاقم الإدارى في القلعة الحمراء يسعى لتجهيز تأشيرة سفر محمد محمود من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر غياب محمد محمود عن المباريات لفترة قد تصل إلى 9 أشهر حتى يتعافى تمامًا من إصابته.

وتأكدت إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالأمس بالرباط الصليبي بناءً على الطبيب الألماني الذي أرسل مجلس محمود الخطيب له الأشعة للاطمئنان على اللاعب بشكل نهائي.

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ونقل الطبيب الألماني لمجلس الأهلي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري ولذلك يحتاج إلى 9 شهور على الأقل من تاريخ إجراء الجراحة المنتظر أن يجريها في ألمانيا بناءً على رغبة القلعة الحمراء.

وشهد تدريب الأهلي أمس إصابة محمد محمود بدون تدخل من أحد وغادر التدريب وتوجه للمستشفى ليثتب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى بخلاف القدم اليمنى كان أجرى فيها عملية جراحية منذ 9 شهور لتأثره بالرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يسافر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء الجراحة تحت إشراف الخبير الألماني أندرياس فايلر باعتبارها أفضل بلاد العالم في هذا النوع من الجراحات.

وتعاقد نادي الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي من وادي دجلة وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي في القدم اليمنى رغم أن الجماهير كان تعول عليه في قيادة خط الوسط مع حمدي فتحي وغاب محمود لمدة 279 يومًا ثم عاد باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي واستبشرت الجماهير خيرًا باللاعب قبل أن يتعرض للإصابة في القدم اليسرى هذه المرة.