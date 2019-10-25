رياضة | فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استقر على طلب التعاقد مع صانع ألعاب جديد عقب إصابة محمد محمود نجم الفريق في مران أمس الأربعاء على ملعب التتش.

وأفادت التقارير بأن أن الجهاز الفني للأهلي يفكر في طلب التعاقد مع لاعب جديد في مركز تحت رأس الحربة لتعزيز زملائه اللاعبين في هذا المركز على رأسهم محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن جهاز الكرة بالأهلي يواصل محاولاته من أجل إقناع فايلر بالاعتماد على صالح جمعة نجم القلعة الحمراء لكن حتى هذه اللحظة يضع المدير الفني السويسرى ملاحظات سلبية على طريقة آدائه بالإضافة إلى تحفظه على سلوكياته بعد معرفة العقوبات التي وقعت عليه في الفترة الماضية.

وتأكدت إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بالأمس بالرباط الصليبي بناءً على الطبيب الألماني الذي أرسل مجلس محمود الخطيب له الأشعة للاطمئنان على اللاعب بشكل نهائي.

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ونقل الطبيب الألماني لمجلس الأهلي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري ولذلك يحتاج إلى 9 شهور على الأقل من تاريخ إجراء الجراحة المنتظر أن يجريها في ألمانيا بناءً على رغبة القلعة الحمراء.

وشهد تدريب الأهلي أمس إصابة محمد محمود بدون تدخل من أحد وغادر التدريب وتوجه للمستشفى ليثتب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسرى بخلاف القدم اليمنى كان أجرى فيها عملية جراحية منذ 9 شهور لتأثره بالرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يسافر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء الجراحة تحت إشراف الخبير الألماني أندرياس فايلر باعتبارها أفضل بلاد العالم في هذا النوع من الجراحات.

وتعاقد نادي الأهلي مع محمد محمود في شهر يناير الماضي من وادي دجلة وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي في القدم اليمنى رغم أن الجماهير كان تعول عليه في قيادة خط الوسط مع حمدي فتحي وغاب محمود لمدة 279 يومًا ثم عاد باللعب في مباراة الإعلاميين الودية يوم 14 أكتوبر الماضي واستبشرت الجماهير خيرًا باللاعب قبل أن يتعرض للإصابة في القدم اليسرى هذه المرة.