رياضة | ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- الهلال 19 نقطة من 7 مباريات.
2- الشباب 15 نقطة من 8 مباريات.
3- الوحدة 15 نقطة من 8 مباريات.
4- الأهلي 14 نقطة من 7 مباريات.
5- الفيصلي 14 نقطة من 6 مباريات.
6- النصر 11 نقطة من 6 مباريات.
7- الحزم 10 نقاط من 7 مباريات.
8- الاتفاق 9 نقاط من 8 مباريات.
9- الاتحاد 9 نقاط من 7 مباريات.
10- أبها 8 نقاط من 7 مباريات.
11- العدالة 7 نقاط من 8 مباريات.
12- التعاون 7 نقاط من 6 مباريات.
13- الفيحاء 6 نقط من 7 مباريات.
14- الرائد 5 نقاط من 6 مباريات.
15- الفتح 4 نقاط من 7 مباريات.
16- ضمك 4 نقاط من 7 مباريات.