رياضة | ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الهلال 19 نقطة من 7 مباريات. 2- الشباب 15 نقطة من 8 مباريات. 3- الوحدة 15 نقطة من 8 مباريات. 4- الأهلي 14 نقطة من 7 مباريات. 5- الفيصلي 14 نقطة من 6 مباريات. 6- النصر 11 نقطة من 6 مباريات. 7- الحزم 10 نقاط من 7 مباريات. 8- الاتفاق 9 نقاط من 8 مباريات. Advertisements 9- الاتحاد 9 نقاط من 7 مباريات. 10- أبها 8 نقاط من 7 مباريات. 11- العدالة 7 نقاط من 8 مباريات. 12- التعاون 7 نقاط من 6 مباريات. 13- الفيحاء 6 نقط من 7 مباريات. 14- الرائد 5 نقاط من 6 مباريات. 15- الفتح 4 نقاط من 7 مباريات. 16- ضمك 4 نقاط من 7 مباريات.

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