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رياضة | ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مبارايات الدوري السعودي بعد مبارايات الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الهلال 19 نقطة من 7 مباريات.

2- الشباب 15 نقطة من 8 مباريات.

3- الوحدة 15 نقطة من 8 مباريات.

4- الأهلي 14 نقطة من 7 مباريات.

5- الفيصلي 14 نقطة من 6 مباريات.

6- النصر 11 نقطة من 6 مباريات.

7- الحزم 10 نقاط من 7 مباريات.

8- الاتفاق 9 نقاط من 8 مباريات.

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9- الاتحاد 9 نقاط من 7 مباريات.

10- أبها 8 نقاط من 7 مباريات.

11- العدالة 7 نقاط من 8 مباريات.

12- التعاون 7 نقاط من 6 مباريات.

13- الفيحاء 6 نقط من 7 مباريات.

14- الرائد 5 نقاط من 6 مباريات.

15- الفتح 4 نقاط من 7 مباريات.

16- ضمك 4 نقاط من 7 مباريات.

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