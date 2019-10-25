رياضة | مرتضي منصور يكذب الخطيب.. لم يزورك أحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يكذب الخطيب.. لم يزورك أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يُضلل جماهيره، بالحديث عن تحديد موعد مباراة القمة بين القطبين.

وتابع منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم، تابعها الخليج 365 الرياضي: "الوزير أشرف صبحي، زار محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الأهلي، ومباراة القمة ستلعب بعد نهاية الدور الأول".

وواصل مرتضي منصور: "ما نعلمه أن الوزير زار الخطيب بمفرده، هل هناك قيادات أمنية ذهبت للخطيب لكي تقنعه بلعب مباراة الجونة، عايز أعرف مين القيادة الأمنية عالية المستوى".

Advertisements

وتابع رئيس الأبيض : "الخطيب أما أن يضلل جمهور، أو هذا الكلام حدث وأشك فيه، القيادات الأمنية ليست لها دور هي ترسم الخريطة واتحاد الكرة ينفذ".

وأوضح منصور خلال حديثه :" كل ما نخرج من أزمة ندخل في أخر، لم يزور أحد الخطيب غير وزير الشباب الرياضة وهذا على مسئوليتي، أتواصل مع الأمن لأنني رجل دولة".

وأنهي رئيس الزمالك تصريحاته: "أقول للخطيب لم يزورك أمين شرطة في بيتك، الأمن لم يتحايل على أحد، ولا يخاف من جمهور الأهلي أو الزمالك، لا نريد أن نضلل جمهورنا يا إعلام مصر".

وكان قد أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز، لحين الانتهاء من استضافة مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.