رياضة | أول تعليق من مرتضي منصور على تأهل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مرتضي منصور على تأهل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضي منصور رئيس مجلي إدارة نادي الزمالك علي فوز فريقه، اليوم بالمباراة التي جمعته مع جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا .

وكان قد فاز الزمالك على جينيراسيون فوت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرتضى منصور، أنه لم يدخل دوري أبطال إفريقيا من أجل الأداء الجيد، مشددًا على أن المكسب هو الأهم.

وأوضح رئيس الزمالك عبر فضائية الحدث اليوم: "أنه لم أدخل دوري أبطال إفريقيا من أجل الأداء، سبق وأن لعب الزمالك مباريات عالمية وكانت المحصلة هي خسارتنا الألقاب".

وتابع منصور : "من ينتقدونا "عيال" إذا قدمنا أداء عالمي سنتعادل 1-1 أو نخسر بضربات الجزاء، ظروف المباراة كانت صعبة جدًا".

وأكمل رئيس الزمالك : "لو أعلم أن البعثة كانت تريد أن تلقط الصور التذكارية معي كنت ذهبت من أول مباراة لهم، ولكنهم شعب طيب ومحترم ومؤدب جدًا سعيد بكل البعثة".

وعن نتيجة المواجهة النهائية قال منصور: "وصلنا دوري المجموعات أما لا، السنغال واجهت الجزائر في المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا، فريق جينيراسيون بطل الدوري السنغالي وليس مركز شباب بشالوش، نحن واجهنا فريق بطل".

وتطرق منصور لتهنئة لاعبي الأبيض: "أبارك للفريق كانوا رجالة، ظروف المباراة كانت صعبة، بعد إصابة محمد عواد، وحمدي النقاز أخذ 8 غرز داخل فمه، مصطفى محمد حدث له إصابة في الملعب والحمد لله بقى كويس".

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وأردف رئيس القلعة البيضاء : "كنا نواجه المقاولون العرب، نحن أول الدوري حاليًا وليس بيراميدز لأن بيراميدز لعب مباراة أكثر منا أمامنا مباراة أمام حلمي طولان نكسبهم 6 أو 7، نحن أول دوري الطائرة واليد والسلة والسباحة والتنس عايز اعرف في ايه؟".

وإستطرد منصور : "جماهير الزمالك كانت تشجع لأخر ثانية وكان منهم التراس وشجعوا بشكل جيد".

وأنهي منصور تصريحاته : "أقول لعصام مرعي أنت باركت لكل الناس باستثناء مجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات، الناس وعدت أن مباريات الزمالك ستقام على استاد القاهرة وبعدد كبير من الجمهور العظيم".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لينضم للمجموعة الأولى التي تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.