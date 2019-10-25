رياضة | ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف ضم نجم ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سعي ريال مدريد الإسبانى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم خط الدفاع، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل معاناة الفريق الإسبانى دفاعياً خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

ريال مدريد يضع ظهير ميلان في أولويات تعاقداته

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن تفكير زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد في ظهير أيمن فريق ميلان الإيطالى دافيد كالابريا الذى يشارك مع الروسينيري خلال الثلاث مواسم الماضية بشكل أساسي، من أجل التخلص من الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق.

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3 مرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيمن في مدريد

وفي ظل بحث نادي ريال مدريد الإسبانى علي ظهير أيمن للتخلص من الأزمة الدفاعية التي يعانى منها حتي في تواجد الثنائي دانى كارافخال وأودريزيولا، وفي ظل غياب الثنائي لا يتواجد بديل حاهز لهما، منا جعل زيدان يفكر في التعاقد مع ظهير أخر، ودخل الثلاثي دافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالى ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج الألماني والجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، تمهيدا لتعاقد الريال مع أحدهما.

ويذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز علي نطيره جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد في اخر مبارياته.