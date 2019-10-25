منتخبات الإمارات تحتفي بعودة أمير الكويت من رحلة العلاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن منتخب الإمارات الوطني للكرة الطائرة من عبور نظيره العماني بثلاثة أشوط نظيفة (25-17) و(25-22) و(25-15)، وذلك لحساب الجولة الثانية لمنافسات اللعبة، ضمن الدورة السادسة لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة حالياً في الكويت.

ويلتقي الأبيض نظيره الكويتي غداً في الجولة الثالثة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام البحرين 3-1.

من جهة أخرى احتفت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الدورة، بعودة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت إلى بلاده من رحلة العلاج بصحة جيدة، ورفع منتخب اليد أثناء دخوله أرضية الملعب قبل مواجهة شقيقه الكويتي لافتة كتب عليها: «من شعب الإمارات إلى أمير الكويت نحن نحبّك»، كما سار على نفس النهج منتخب السلة، وسيرفع منتخب الطائرة اللافتة نفسها قبل مباراته لحساب الجولة الثالثة غداً، وذلك تعبيراً عن مشاعر الحبّ من شعب الإمارات إلى أمير الإنسانيّة.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، رئيسة الوفد الرياضي الإماراتي: شعب الإمارات يحمل كل الودّ والاحترام لدولة الكويت حكومة وشعباً، ونتمنى لأمير الإنسانية دوام الصحة والعافية.

وأضافت: المبادرة التي قامت بها منتخباتنا الوطنية تدلّ على عمق العلاقات بين الشعبين الإماراتي والكويتي، وفي إطار المبادرات العفوية التي تتم بين البلدين، من خلال الاحتفالات التي تقام، سواء في دولة الكويت، أو في دولة الإمارات في المناسبات الوطنية.

على خط آخر، أعرب عصام عبد المعطي مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة، عن سعادته بتحقيق الفوز، وتشديد الملاحقة في رحلة الدفاع عن لقبه، متمنياً أن يواصل الأبيض تألقه في المباراة المقبلة.

وأكدت نادية علي، كابتن الفريق، أن منتخبنا الوطني استطاع تصحيح أخطاء المباراة الأولى، وتحقيق فوز مستحق على عمان أمس.

وأكد طلال الشنقيطي، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المشاركة المشرفة لبناتنا، تعد ثمرة الدعم اللامحدود التي تحظى بها الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأضاف الشنقيطي أن حصد 15 ميدالية ملونة حتى الآن في 3 رياضات فقط هي المبارزة والبولينج والرماية، مع وجود العديد من المؤشرات المبشرة بتحقيق المزيد في الرياضات الأخرى، إنما هو ترجمة واضحة لجهود بناتنا الكبيرة في تمثيل الوطن على أفضل نحو ممكن، ورغبتهن في رؤية علم الدولة عالياً خفاقاً على منصات التتويج.

وأشاد طلال الشنقيطي بالجهود التي يبذلها وفدنا بالدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة، برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومنى الشامسي مديرة الوفد، وكل فرق العمل الموجودة بالعرس الخليجي، وقال: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وفدنا الرياضي الذي يعمل بصورة مستمرة لتوفير مختلف الاحتياجات اللازمة لبناتنا خلال الدورة، وتنسيق المهام المختلفة فيما بينهم لظهور وفد الإمارات بالصورة التي اعتاد عليها الجميع، وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير إلى بعثتنا الدبلوماسية في دولة الكويت الشقيقة على تسهيل مهمة وفدنا المشارك بالكامل، ومتابعة كل الأمور اللوجستية والإدارية، والحرص على التواجد في أغلب المنافسات لمؤازرة بناتنا، وتشجيعهن على الفوز، وتسجيل الإنجازات باسم الوطن.

استقبال حافل لبطلات المبارزة

حظيت بعثة المنتخب الوطني للمبارزة للفتيات الفائزة بألقاب المبارزة للدورة السادسة الخليجية لرياضة المرأة، والمقامة حالياً بالكويت، باستقبال حافل لدى وصول البعثة مساء أمس إلى أرض مطار الشارقة الدولي، وكان في استقبال البعثة كلٌّ من الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، ومحمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المالية، ومحمد سعيد بن درويش مدير اللجنة الأوليمبية الوطنية، وحسن أحمد الرمثي مدير المراسم بالهيئة العامة للرياضة، وندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وإبراهيم خالد مدير الاتحاد، وأولياء أمور اللاعبات.

وتكونت البعثة من كل من العنود مبروك، لطيفة الحوسني، زينب الحوسني، شوق بلال، شهد خرام، زينب جعفر، عائشة عبيد، نورة البريكي، دانة شطاف، فاطمة الكعبي، ومدربيهم شريف محمود مدرب المنتخب في سلاح الايبيه، وأسامة عادل مدرب المنتخب لسلاح الفلوريه.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن إنجاز فتيات الإمارات أثلج صدور جميع المهتمين بالرياضة بالدولة، وأهدت هذا الإنجاز إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والداعم الأول للفتاة الإماراتية بالدولة للوصول إلى أعلى المستويات.

وأعربت ندى عسكر النقبي عن سعادتها الغامرة بإنجاز لاعباتنا، وامتدحت أولياء أمور الفتيات؛ لدعمهم اللامحدود لفتياتنا طوال العام، كما أثنت على جهود اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، مؤكدة أن اتحاد المبارزة من أكثر الاتحادات الرياضية تعاوناً مع الجميع.

وهنأ محمد غانم المنصوري منتخب الإمارات على الإنجاز الكبير الذي حققته فتيات الإمارات، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في طريق الإنجازات القادمة، وأن هدف الاتحاد في المرحلة المقبلة هو المنافسة بقوة على الألقاب القارية والدولية.