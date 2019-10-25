«حازم إمام» ينتقد «ميتشو »: لاعبي الزمالك مجهدة مع إننا في بداية الموسم

الموجز

شن حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق هجوما حادا علي الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، بسبب اسلوبه الدفاعي أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي في مباراة الإياب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا .

وقال "حازم" خلال تحليل المباراة عبر قناة أون سبورت : تشعر أن لاعبي الزمالك مجهدة مع إننا في بداية الموسم.. وكويس إن فيه فترة توقف .

مضيفا : فريق جينيراسيون لا يدافع بشكل جيد، ومن المنطقي الدفاع أمام فريق مثل الترجي أو الفرق الكبرى بالقارة الإفريقية

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وأختتم "الثعلب" قائلا : لولا عواد لتعرض الزمالك لمتاعب كبيرة في المباراة .

وتأهل الزمالك بعد الفوز بهدف نظيف على حساب جينيراسيون فوت بهدف نظيف، ليعوض خسارة الذهاب بهدفين لهدف .