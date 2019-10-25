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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدرب أرسنال: بيبي كان مذهلا وهذا ليس وقتا للحديث عن أوزيل
الجمعة 25 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أشاد أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عقب فوز فريقه على فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللاعب الدولي الإيفواري بيبي مهاجم الجانرز بعد تسجيله هدفين في المباراة.
وقال إيمري: "بيبي كان مذهلا وأنهى المباراة التي كنا نستحق الفوز بيها، كل لاعب بحاجة للتأقلم بيبي لاعب جيد للغاية وهو يتحسن واليوم سجل أهدافا هامة لنا وله، لم نسيطر على المباراة كما أردت وكنا متأخرين بالنتيجة ولهذا قمت بالتغييرات بين الشوطين لأني أريد التحكم بالمباراة، لم نلعب بشكل هجومي كما أردت لكن بالنهاية اللاعب أظهروا مره اخرى روحًا جيدة".
ورفض أوناي إيمري الحديث عن استبعاد اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل قائلا: "اليوم ليس وقتًا للحديث عن ذلك هو لم يتواجد بقائمة الفريق وهذا كان قراري".
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