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انتصار الكبار في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتصار الكبار في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

الجمعة 25 أكتوبر 2019

انتصار الكبار في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

الخليج 365

دون وقوع مفاجآت، نجحت الفرق الكبرى في العبور بسلام من فخ الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

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حيث حقق نادي آرسنال الإنجليزي فوزا صعبًا على أرضه ووسط جماهيره، أمام نظيره فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خارج أرضه علي فريق بلجراد الصربي، بهدف نظيف، بينما تعادل روما الإيطالي مع بروسيا منشجلادباخ الألماني بهدف لكلا منهما، فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وحقق نادي إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا على أرضه ووسط جماهيره على فريق دوديلانج اللوكسمبرجي، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

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