شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نادياً مؤهلاً لنيل 20 مليوناً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية المعلنة في يوليو الماضي.
ويحصل كل نادٍ وفقاً لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.
وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على كل ما تم إنجازه.
وأوضح البيان الصادر أن 15 نادياً من أصل 16 أصبحت مؤهلة للحصول على الدعم بعد تقييم سبتمبر 2019 وحتى الأشهر الـ3 المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط.
فيما لم ينجح نادي الحزم في تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من 2 وبمقدار 1.38 من 5.
يشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكافة الأندية ارتفع من 1.5 في يوليو حتى 2.82 بنهاية سبتمبر.
ويُذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورشتي عمل لشرح كافة الآليات المرتبطة بالمعايير.
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