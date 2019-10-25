شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يطارد نجوم الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

تقدم المنتخب السعودي مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر أمس الخميس، ليصبح «الأخضر» في المرتبة السابعة آسيويا والـ69 عالميا، ورغم التغييرات الكبيرة التي شهدها التصنيف إلا أن المنتخب البلجيكي لا يزال متصدرا بـ1755 نقطة، فيما حل ثانيا المنتخب الفرنسي بـ7261 نقطة، والمنتخب البرازيلي ثالثا بـ7151، وخلفه المنتخب الإنجليزي بـ1651، بينما صعد منتخب الأرجنتين للمركز التاسع الذي انتزعه من كولومبيا بعدما تراجعت الأخيرة بدورها للمرتبة العاشرة، فيما حافظت تونس على صدارة المنتخبات العربية بمحافظتها على المركز 29، تليها الجزائر في المركز 38، تليها المغرب في المركز الـ42، وجاء منتخب السنغال في صدارة القارة السمراء في المركز الـ20.

من جهته، كلف مدرب المنتخب الأول رينارد طاقمه المساعد بمتابعة مباريات الجولتين الـ8 و9، والوقوف على مستويات اللاعبين قبل فترة التوقف الثالثة استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزبكي بطشقند، ضمن مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في مهمة استعادة الصدارة بعد أن تراجع منتخبنا الوطني للمركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على مضيفه سنغافورة بنتيجة 3/‏1، فيما قفز فلسطين للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقاً على المنتخب السنغافوري صاحب المركز الرابع وبذات الرصيد.