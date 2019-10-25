شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العيون يحترق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تسبب سوء التمديدات الخاصة بالكهرباء والعشوائية التامة في نشوب حريق كبير في مقر نادي العيون الرياضي التابع لمحافظة الأحساء، نتجت عنه أضرار وتلفيات شملت الخيمة الموجودة داخل النادي المخصصة للمنسوبين والأعضاء التي احترقت بشكل كامل، كما امتدت الأضرار لتشمل احتراق إحدى الحافلات الخاصة بالنادي التي كانت واقفة جوار الخيمة.

وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني التابعة لمركز العيون لإخماد الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي دون وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

فيما حّمل رئيس نادي العيون صالح الثنيان الإدارات السابقة مسؤولية ما حدث داخل النادي، إذ قال لـ "الخليج 365" الحمد لله على قضائه وقدره، ما حدث داخل النادي جاء نتيجة تماس كهربائي من أحد أجهزة التكييف الموجودة داخل الخيمة جراء إهمال وعشوائية تامة من قبل الإدارات السابقة في عمل الصيانة اللازمة.

وأشار الثنيان إلى أنهم في مجلس الإدارة الحالي استلموا النادي قبل ما يقارب الشهر، ويعملون حالياً على تحسين البنية التحتية، معتبراً أن البنية التحتية للنادي في وضع صعب جداً وتحتاج إلى إعادة تهيئة بالكامل، وقدم رئيس نادي العيون خالص شكره وتقديرة للدفاع المدني على سرعة التجاوب والنجاح التام في إخماد الحريق وتخفيف الأضرار.