شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 21 عاما.. المؤذن يترك كرسي رئاسة حراء للهندي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) نصبت عمومية نادي حراء خالد الهندي رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات خلفا لحامد المؤذن الذي أمضى 21 عاما في العمل الإداري في حراء عضوا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس ورئيسا، ولاعبا لمدة 18 عاما متدرجا في جميع فئات لعبة كرة القدم. وقد رجحت القائمة الذهبية كفة الهندي الذي حصل على أكثر من 300 صوت مقابل 17 صوتا للمؤذن. وأعلن الأخير أنه سوف يتقدم غدا (السبت) بورقة طعن في نقاط يراها مخالفة لقواعد أنظمة الترشيح لرئاسة النادي، في حين تعقد الإدارة المنتخبة خلال الساعات القادمة اجتماعا لتوزيع المهمات على أعضاء المجلس وهم: خالد الهندي (رئيسا)، وعضوية كل من أحمد سالم، وعون الحارثي، وعمر باحداد، ونايف سالم، وعلي القحطاني.

نصبت عمومية نادي حراء خالد الهندي رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات خلفا لحامد المؤذن الذي أمضى 21 عاما في العمل الإداري في حراء عضوا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس ورئيسا، ولاعبا لمدة 18 عاما متدرجا في جميع فئات لعبة كرة القدم. وقد رجحت القائمة الذهبية كفة الهندي الذي حصل على أكثر من 300 صوت مقابل 17 صوتا للمؤذن. وأعلن الأخير أنه سوف يتقدم غدا (السبت) بورقة طعن في نقاط يراها مخالفة لقواعد أنظمة الترشيح لرئاسة النادي، في حين تعقد الإدارة المنتخبة خلال الساعات القادمة اجتماعا لتوزيع المهمات على أعضاء المجلس وهم: خالد الهندي (رئيسا)، وعضوية كل من أحمد سالم، وعون الحارثي، وعمر باحداد، ونايف سالم، وعلي القحطاني.

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